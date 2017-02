88. Minute in der Münchner Allianz-Arena. Arsenals Alex Oxlade-Chamberlain, eigentlich auf den Flügeln beheimatet, verliert am eigenen Sechzehner gegen den eingewechselten Joshua Kimmich den Ball. Einer von vielen Fehlern der Londoner Defensive, die an diesem Tag in sich zusammenbrach. Der Ball landet bei Thiago, der relativ frei vor David Ospina auftaucht und in dieser Situation eigentlich sein drittes Tor erzielen kann, wenn nicht sogar muss. Doch dann spielt Thiago den Ball zum gerade eingewechselten Thomas Müller. Jedem Müller, der seit Wochen auf der Suche nach seiner Form ist und das Toreschießen schon vergessen hat. Bis zu diesem Moment. Müller legt sich den Ball einmal von rechts nach links und vollendet zum 5:1-Endstand. Am Mittelkreis bedankt sich Müller noch einmal artig bei seinem Vorlagengeber.

Thiagos Assist zum fünften Treffer der Bayern war die Krönung einer ganz starken Leistung. Der Spanier, damals als Wunschspieler von Pep Guardiola nach München gekommen, zeigte, dass er zu den besten Strategen der Fußball-Welt gehören kann, wenn er seine Leistung abruft. Thiago war überall zu finden, setzte seine Mitspieler immer wieder gut in Szene und war Herrscher über das Tempo im Spiel des deutschen Rekordmeisters. Dazu präsentierte sich Thiago torgefährlich: Beim 3:1 profitierte er von einer perfekten Hacken-Vorlage Robert Lewandowskis, beim 4:1 hatte er Glück, dass sein Schuss von Granit Xhaka unhaltbar für Ospina abgefälscht wurde. Es war sein zweiter Torschuss in diesem Spiel und sein zweites Tor. Effizienter geht es nicht.

Doch auch die anderen Zahlen belegen, dass Thiago der beste Mann auf dem Platz war. 89 Pässe spielte der Spanier, 93 Prozent davon kamen bei einem Mitspieler an. 111 Ballkontakte und die Vorlage auf Müller runden die überdurchschnittlichen Statistiken ab. Den Vergleich mit seinem Gegenüber Mesut Özil entschied der 25-Jährige klar für sich, was nicht nur der Blick auf die Heatmaps der beiden Spielgestalter zeigt.

Hm, ist jetzt schwer zu sagen was die Heatmap von #Thiago ist und welche die von Özil? #fcbars pic.twitter.com/ZHyVllx5yd — TodessterndesSüdens (@ToreAndreFlo07) February 16, 2017

Bayern-Trainer Carlo Ancelotti bescheinigte Thiago eine "perfekte" Leistung und zähllt ihn zu "den besten Mittelfeldspielern der Welt". Auch die Teamkollegen waren begeistert. "Wir brauchen ihn für seine Kreativität, seine Pässe", sagte Robben, für Mats Hummels war der Sohn einer spanischen Volleyballerin und des brasilianischen Fußball-Weltmeisters Mazinho "ein entscheidender Faktor".

Und gerade weil Thiago derzeit nicht wegzudenken ist aus der Münchner Mittelfeldzentrale, ist kein Platz mehr für Müller. Zwar ist der Weltmeister flexibel und könnte auch in der Sturmspitze oder auf dem rechten Flügel spielen. Doch dort hat er in Lewandowski und Arjen Robben Konkurrenten, an denen im Moment ebenfalls kein Vorbeikommen ist.

Der Treffer gegen Arsenal war ein Schritt in die richtige Richtung. Wie wichtig das Erfolgserlebnis für Müller selbst war, wusste auch Bayern-Trainer Ancelotti. "Ich glaube, dass er endlich den Durchbruch geschafft hat. Das hat er sich verdient. Wir können optimistisch in die Zukunft schauen. Er wird noch wichtig für uns sein", sagte der Italiener. Vielleicht besiegt Müller bald auch seinen Torfluch in der Bundesliga. Denn dort steht erst ein Treffer in 17 Spielen auf der Habenseite. Womöglich hat Thiago auch am Wochenende beim Spiel in Berlin wieder ein Herz für Müller.

