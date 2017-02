Lampard wurde am 20. Juni 1978 im Londoner Stadtteil Romford zur Welt und ist der Sohn von Frank Lampard Senior, der als Außenverteidiger bei West Ham United zweimal den FA Cup gewinnen konnte. weniger

Lampard wurde am 20. Juni 1978 im Londoner Stadtteil Romford zur Welt und ist der Sohn von Frank Lampard Senior, der als Außenverteidiger bei West Ham United zweimal den FA Cup gewinnen konnte.

Dort begann Lampard auch seine aktive Fußballerkarriere. 1994 wechselte er als Jugendspieler zu West Ham, um nur ein Jahr später seinen ersten Profivertrag zu unterzeichnen. Nur drei Monate danach wurde Lampard an den damaligen Drittligisten Swansea City ausgeliehen. Dort kam er auf neun Einsätz und ein Tor, ehe er wieder zurück zu seinem Heimatverein wechselte.

Am 31. Januar 1996 war es dann soweit. Lampard debütierte im Dress von West Ham United. Die Stammformation kam für ihn aber nicht in Frage. 1997 der erste Rückschlag der noch jungen Karriere: Lampard brach sich das rechte Bein, die Saison war vorzeitig beendet.

In der Spielzeit 1998/99 gelang Lampard letztlich der Durchbruch bei West Ham, weil aber am Ende der Saison (überraschend Fünfter) sowohl sein Vater, Onkel und auch sein Wegbegleiter Rio Ferdinand den Verein verließen, entschied sich auch der Spielmacher zu einem Tapetenwechsel. Der FC Chelsea klopfte zur Spielzeit 2000/01 an und für Lampard war nach 148 Einsätzen und 24 Toren das Kapitel West Ham abgehakt.

Lampards Stunde schlug in der Spielzeit 2004/05, als er alle Premier-League-Spiele bestritt, dort 13 Treffer erzielte und Chelsea erstmals seit 50 Jahren zur Meisterschaft führte. Nach der Saison wurde er sowohl Zweiter bei der Wahl zu Europas Fußballer des Jahres sowie bei der Wahl des Weltfußballers. Nur ein Spieler namens Ronaldinho war besser.

Seine starken Leistungen wiederholte Lampard auch in der Saison 2005/06 und verteidigte die Meisterschaft mit den "Blues". In insgesamt 400 Ligaspielen brachte es Lampard auf beachtliche 139 Tore (Stand 3. Mai 2013).

Durch seine überzeugenden Auftritte spielte sich Lampard auch in den Fokus der englischen Nationalmannschaft. Bereits 1997 wurde er für die U21 nominiert und brachte es dort bei 16 Einsätzen auf neun Tore. Ab 1999 ist er fester Bestandteil der A-Nationalmannschaft.

Im Dress der "Three Lions" war dem Ehrgeizling kein internationaler Titel vergönnt. Er persönlich erzielte in 94 Länderspielen insgesamt 27 Tore (Stand 3. Mai 2013).

In der Saison 2012/13 gewann Lampard mit dem FC Chelsea die Europa League. Einen Tag nach dem Triumph in Amsterdam (2:1 gegen Benfica Lissabon) wurde der Vertrag des Mittelfeldspielers um ein Jahr verlängert.

Im Sommer 2014 wechselte Lampard (hier an der Seite seiner Freundin Christine Bleakley) zum FC New York City in die USA.