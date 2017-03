England gilt in Sachen Schauspielerei im Fußball als das gelobte Land. Schwalben sind auf der Insel verpöhnt. Dass aber auch Engländer die Kunst der Theatralik beherrschen, zeigte Stürmer Jamie Vardy in der Champions League. Von Emmanuel Schneider

Das Fußballmärchen von Leicester City findet in der Champions League seine Fortsetzung. Der englische Klub, der in der vergangenen Saison sensationell Meister wurde, steht nach dem 2:0-Rückspiel-Sieg gegen den FC Sevilla im heimischen Stadion nun auch sensationell im Viertelfinale der Königsklasse. In der Liga dümpelt das Team zwar weiterhin im Tabellenkeller, doch seitdem der bisherige Co-Trainer Craig Shakespeare das Team nach der Entlassung von Claudio Ranieri übernommen hat, hat die Mannschaft bereits drei Siege in Folge gefeiert.

Nur einer trübt das Bild des sympathischen Underdogs. Jamie Vardy. Nach dem Triumph gegen den FC Sevilla diskutierten die Fans nicht nur die Heldentaten von Torwart Kasper Schmeichel, der in der Schlussphase einen Elfmeter hielt, sondern auch eine Szene zwischen Leicester-Stürmer Vardy und Sevilla-Spielmacher Samir Nasri, der mit dem Platzverweis für den Franzosen endete.

In der 74. Minute gerieten Nasri, der bereits gelb vorbelastet war, und Vardy abseits des Balls aneinander. Nach einigen, vermutlich eher weniger netten Worten zwischen den beiden machte Nasri einen Schritt auf Vardy zu – dann folgte ein angedeuteter Zidane-Gedächtnis-Kopfstoß. Die Betonung liegt auf "angedeutet". Die Stirne der Kontrahenten berührten sich nur leicht, von einer bösartigen Tätlichkeit kann keine Rede sein. Vardy hingegen nahm Nasris Aktion dankend an, warf Kopf und Oberkörper zurück, strauchelte und wurde vermeintlich nur von Mitspieler Danny Drinkwater vor einem Sturz bewahrt. Die Folge: Gelb-Rot für Nasri, Leicester spielte die verbleibende Viertelstunde in Überzahl.

Nasri and Vardy reenacting the John Starks-Reggie Miller incident, with Nasri as Starks (Zidane-lite) and Vardy as Reggie Miller pic.twitter.com/EvoGXwQRTP — Zach Shanker (@Zach_Nighthawk) March 14, 2017

Im Fußballjargon kann dies zwar als "abgezockt" oder "schlau" bezeichnet werden, vielen Fußballfans stößt die Aktion allerdings sauer auf. Auf Twitter reagierten jedenfalls viele englische Anhänger allergisch. "Er fällt um wie ein Kind", "Vardy ist ein Schwalbenkönig", "lächerliche Aktion von Vardy", "Vardy hat es angezettelt", "Das soll der Stolz Fußball-Englands sein?" – das waren nur einige von zahlreichen Tweets, in denen Vardy scharf kritisiert wurde.

Die Thematik ist nicht neu, in Deutschland wurde nach dem vergangenen Spieltag eine neue Schwalben-Debatte um übertriebene Theatralik losgetreten. Der Berliner Mitchell Weiser war nach einem Foul von Ousmane Dembele theatralisch zu Boden gefallen. Auch wenn Weiser anschließend ein Bild von seinem lädierten Knöchel postete, den Fans missfiel die übertriebene Art, in der er sich danach auf dem Boden gewälzt hatte.

Gemeinhin gilt England zwar als Land, in dem Fußballromatiker eine überwiegend schwalbenfreie Zone verorten und in dem Fans solche Flugeinlagen verachten. Die Vardy-Aktion zeigt aber, dass natürlich auch im englischen Fußball mitunter nachgeholfen wird. Das demonstrierte in der Vergangenheit nicht zuletzt auch Ex-Manchester-Trainer Louis van Gaal eindrucksvoll an der Seitenlinie, als er eine vermeintliche Schwalbe von Alexis Sanchez imitierte.

When Vardy goes down like he's been snipered after Nasri touched his head against him but survived this brutality 🤔😂 pic.twitter.com/v8A1AYTlZ8 — ️ (@Xhakaology) March 14, 2017

Für spöttische Verwunderung bei einigen Fans sorgte dann eine Vardy-Szene kurz vor Ende der Partie, als der Stürmer einen Konter weit über das Tor schoss. Vardy mälträtierte sich anschließend mit den Fäusten selbst – blieb diesmal allerdings standhaft.

(ems)