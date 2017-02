Julian Draxler war beim 4:0-Triumph von Paris St. Germain gegen den FC Barcelona wieder unter den Torschützen. In Wolfsburg reiben sich die Verantwortlichen angesichts der Leistungsstärke ihres Ex-Profis verwundert die Augen.

Als Julian Draxler vier Minuten vor dem Abpfiff den Rasen des Pariser Prinzenparkstadions verließ, prasselte der Beifall der 46.484 Zuschauer nur so auf ihn hernieder. Ein eigener Treffer, eine Torvorlage – nach seinem Wechsel vom VfL Wolfsburg zu Paris St. Germain liefert der Weltmeister plötzlich.

Und spielt beim französischen Meister auf, als habe es die sportlich desaströse und menschlich fragwürdige Hinserie bei den Niedersachsen nie gegeben. In seinen letzten 14 Partien für die Norddeutschen kam der 23-Jährige gerade einmal auf zwei Assists. Bei seinem neuen Arbeitgeber stehen mittlerweile fünf Tore und zwei Vorlagen in der Statistik - in nur neun Pflichtspielen. Kein Wunder, dass "tout Paris" den Deutschen feiert.

"Das war eine unglaubliche und nahezu perfekte Nacht für uns. Vor so einem Spiel braucht man keine Extra-Motivation", sagte der Nationalspieler nach der 4:0-Gala seiner Mannschaft im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Barcelona. Von Woche zu Woche, so der Ex-Schalker, gewöhne er sich besser an sein neues Umfeld: "Ich fühle mich in der Stadt und im Verein sehr wohl."

Transfertheater in Wolfsburg

Genau das war am Mittelland-Kanal über Monate hinweg nicht mehr der Fall. Draxler forcierte über die Medien seinen Wechselwunsch, seine Leistungen im VfL-Trikot grenzten oftmals an Arbeitsverweigerung. Und als der französische Hauptstadtklub letztlich bereit war, 40 Millionen Euro in die Volkswagenstadt zu überweisen, war der von unappetitlichen Begleitumständen flankierte Transfer dann perfekt.

Draxlers Misstöne und sein Versuch, einen vorzeitigen Transfer zu erzwingen - allerdings heutzutage fast schon üblich im Profigeschäft -, waren nach dem grandiosen Triumph der Platzherren kein Thema mehr. "Draxler war entscheidend für den historischen Sieg", urteilte Frankreichs Sportzeitung L'Equipe über den Auftritt Draxlers und verteilte an den Mittelfeldspieler acht von zehn möglichen Punkten. Der WM-Champion zeigte Dynamik, technische Finessen und Spielübersicht.

Auch die spanischen Medien waren voll des Lobes. "Draxler spielte wie ein Wirbelwind", schrieb "El Mundo Deportivo". "El Pais" ergänzte: "Die beste Version von PSG zeigte sich mit der Verpflichtung von Draxler."

Doch noch sieht Draxler sein Team und sich nicht im Viertelfinale der Königsklasse, der Respekt vor Barca ist nach wie vor hoch. "4:0 ist ein super Ergebnis, aber wir sind noch nicht durch. Im Camp Nou sind schon andere Dinge passiert", betonte er bei "Sky".

(sid)