Magere 2,66 Millionen Fußball-Fans haben am Mittwochabend die Live-Übertragung des Champions-League-Achtelfinalhinspiels zwischen dem FC Sevilla und dem englischen Meister Leicester City (2:1) im ZDF verfolgt. Der Marktanteil betrug nur 8,8 Prozent.

Damit bescherte die Partie des spanischen Europa-League-Siegers gegen den englischen Sensationsmeister dem Sender einen unrühmlichen Negativrekord: Es war das Champions-League-Spiel mit den wenigsten Zuschauern aller Zeiten.

In der vergangenen Saison musste das ZDF im Achtelfinale ebenfalls eine Parung ohne deutsche Beteilligung zeigen. Die Nullnummer zwischen PSV Eindhoven und Atlético Madrid sahen im vergangenen Februar 3,57 Millionen Zuschauer, die zweitschwächste Quote des ZDF in der Champions League bis dato. Noch weniger Zuschauer wollten 2013 das Achtelfinal-Rückspiel zwischen Paris St. Germain gegen den FC Valencia sehen. 3,45 Millionen sahen damals zu, der Marktanteil lag immerhin noch bei 12,2 Prozent. Die Partie zwischen Sevilla und Leicester war das erste Spiel der aktuellen Saison ohne deutsche Beteiligung, das im ZDF lief.

Das Duell zwischen Bundesligist Bayer Leverkusen und dem letztjährigen Finalisten Atletico Madrid am Dienstag (2:4) war nur live vom Pay-TV-Sender Sky übertragen worden. Das ZDF darf dienstags kein Live-Spiel zeigen, lediglich im Rahmen seiner Berichterstattung mittwochs die Zusammenfassung.

Während der Gruppenphase strahlte das ZDF sechs Champions-League-Spiele aus, jedes Mal mit deutscher Beteiligung. Am wenigsten ZDF-Zuschauer in der Gruppenphase gab es beim1:1 von Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City, bei dem 5,90 Millionen einschalteten. Das Auswärtsspiel der Bayern bei Atlético Madrid brachte die beste Quote aller sechs Live-Spiele, 8,32 Millionen Zuschauer sahen im Schnitt zu, wie das Team von Carlo Ancelotti mit 0:1 verlor.

Die am meisten gesehene Sendung am Mittwochabend war der Spielfilm "Katharina Luther" mit 7,28 Millionen Zuschauern (MA: 22,5 Prozent) ab 20.15 Uhr in der ARD.

(sid)