Ausgerechnet vor dem Liga-Duell mit Jürgen Klopps Liverpool wähnt sich Leicester City zurück in der Spur. Die knappe aber verdiente Niederlage in der Champions League beim FC Sevilla (1:2) wertet der abgestürtze Meister als Wendepunkt.

Nach dem sportlichen Lebenszeichen seiner gefallenen Helden schnaufte Claudio Ranieri erleichtert durch. "Das könnte ein Wendepunkt sein", sagte der Teammanager von Leicester City nach dem 1:2 (0:1) beim FC Sevilla. Doch anstatt über die durchaus passable Ausgangssituation für das Achtelfinal-Rückspiel in drei Wochen zu sinnieren, richtete Ranieri den Blick sofort auf das Wesentliche: das so wichtige Kräftemessen in der Liga mit Jürgen Klopp.

"Wir müssen jetzt genauso weitermachen", forderte der zuletzt arg kritisierte Italiener. Für den abgestürzten englischen Meister sei es nun "wichtig, ein weiteres gutes Spiel gegen Liverpool" zu machen. Tatsächlich muss Leicester am Montag dringend nachlegen: Nach fünf Liga-Pleiten in Folge und mit nur noch einem Punkt Vorsprung auf die Abstiegszone droht den Foxes die 2. Liga.

Schmeichel und Vardy lassen Leicester träumen

Zumindest vom Ergebnis her war der Auftritt in Andalusien ein Schritt nach vorne. Trotz 8:22-Torschüssen und einer lausigen ersten Hälfte wahrten die Foxes dank des überragenden Kasper Schmeichel im Tor und des späten Anschlusstreffers von Jamie Vardy alle Chancen auf ein Weiterkommen. Das 1:2 in der 73. Minute war das erste Erfolgserlebnis des einstigen Top-Torjägers (24 Treffer in der Meistersaison) seit dem 10. Dezember.

"Jamie Vardy wirft den Rettungsanker für Leicester", titelte die britische Tageszeitung Guardian, während Independent am Donnerstag schrieb: "Vardy lässt Sevilla zittern".

Und auch Ranieri stellte den Premierentreffer seines zuletzt glücklosen Angreifers auf europäischer Bühne heraus. "Vardys Tor hat uns Stärke gegeben. Es eröffnet uns alle Möglichkeiten für das Rückspiel", sagte der 65-Jährige. Zwar sei Sevilla mit seiner Europacup-Erfahrung "die bessere Mannschaft", doch seinem Team bescheinigte er ein "sehr großes Herz" und "sehr große Leidenschaft".

Diese Leidenschaft werden die "Foxes" auch gegen Liverpool dringend benötigen. Nach sechs Spielen warten sie in der Liga noch immer auf ihren ersten Treffer im Jahr 2017.

Einen entsprechend motivierten Rivalen erwartet Klopp. "Sie werden jetzt 100 Prozent für die Liga geben", sagte der Ex-Dortmunder auf der Klub-Homepage. Liverpool könnte die erste Mannschaft sein, die auf das "neue" Leicester trifft. Ein Leicester, das nun auch in der Liga endlich zurück in die Spur kommen will.

(sid)