Das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League zwischen Manchester City und dem AS Monaco werden die Fans so schnell nicht vergessen. Auch ein Zocker aus Nordrhein-Westfalen bekommt das unglaubliche 5:3 für die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola wohl sehr lange nicht mehr aus dem Kopf.

Beim Wettanbieter Tipico gab er am Dienstagabend vor Beginn der beiden Spiele – in der zweiten Partie empfing Bayer Leverkusen Atlético Madrid – einen Schein ab. Zwei Euro setzte der Zocker. Sein Tipp: ManCity gewinnt 4:3, Atlético 4:2. Die Quote des Scheins lag bei 18.000:1, für knapp zwei Euro Einsatz hätte es also mal eben 34.200 Euro Gewinn gegeben. Das Unternehmen bestätigte der "Welt" die Echtheit des Scheins, der in einem Wettbüro in Düsseldorf ausgefüllt wurde.

Doch der Tipper hat die Rechnung ohne den deutschen Nationalspieler Sané gemacht. Der Ex-Schalker traf in der 82. Minute zum 5:3-Endstand für City und brachte den Zocker um viel Geld. Ein Foto des Tippscheins machte am Mittwoch in den sozialen Netzwerken die Runde. Auch Sané bekam davon mit. "Ich habe es in der Zeitung gelesen", schrieb Sané bei Twitter: "Es tut mir leid für den armen Kerl."

I read about it in the newspapers ... sorry for that poor guy 🙈😅 #inSané pic.twitter.com/Kx6X87Gti3 — Leroy Sané (@LeroySane19) February 22, 2017

Der Tipper war wohl der einzige, der mit einem solchen Spielverlauf in Manchester gerechnet hatte. City-Trainer Pep Guardiola sah ein "fantastisches Spiel" seiner Mannschaft: "Dieses Spiel könnte die Zukunft unseres Klubs maßgeblich verändern." Youngster Sané erhielt in der britischen Presse gute Kritiken: "Sané wächst schnell zu einem der wichtigsten Spieler bei City", schrieb der "Independent. In der "Sun" heißt es: "Leroy Sané ist derzeit Manchesters bester Spieler. Seine hohe Ablösesumme beginnt sich auszuzahlen."

Im vergangenen Sommer wechselte der 21-Jährige für 50 Millionen Euro vom FC Schalke auf die Insel und hat sich in den letzten Wochen immer mehr ins Rampenlicht gespielt. Neben dem Tor zum Endstand bereitete der Offensivspieler die zwischenzeitliche 1:0-Führung in der 26. Minute durch Raheem Sterling vor. Am Morgen nach dem Spektakel twitterte Sané: "What an #inSané night at the Etihad" – "was für eine wahnsinnige Nacht im Ethihad". Der Zocker wird das auch gedacht haben – bis zur 82. Minute, als Sané ihn um 34.198 Euro brachte.

(seeg)