Norbert Meier wurde am 20. September 1958 in Reinbek geboren.

Norbert Meier wurde am 20. September 1958 in Reinbek geboren.

Norbert Meier (hier mit den Fortuna-Spielern bei der Feier in der Esprit-Arena nach dem letzten Spieltag 2009/2010) absolvierte in der Bundesliga in elf Jahren zwischen 1981 und 1992 292 Spiele für Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach.