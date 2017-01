später lesen 3:3 gegen Lettland Deutsche Futsal-Auswahl feiert Achtungserfolg FOTO: dpa, dbo kde FOTO: dpa, dbo kde Teilen

Die neue deutsche Futsal-Nationalmannschaft ist trotz einer starken Aufholjagd in der Qualifikation für die EM in Slowenien 2018 vorzeitig gescheitert. Das Team von Bundestrainer Paul Schomann kam in seinem zweiten Pflichtspiel nach einem 0:3-Rückstand zur Pause gegen Gastgeber Lettland noch zu einem 3:3 (0:3).