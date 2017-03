später lesen Nachholspiel gegen BVB DFB legt Lotte nahe, in ein anderes Stadion auszuweichen FOTO: dpa, gki fdt 2017-03-01T11:46+0100 2017-03-01T11:50+0100

Das am Dienstagabend abgesagte DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen Drittligist Sportfreunde Lotte und dem Vorjahresfinalisten Borussia Dortmund wird wie erwartet am 14. März nachgeholt. In Lotte wird es aber wohl nicht stattfinden.