Immerhin blieb der schwarz-gelbe Luxusbus nicht noch einmal im Tecklenburger Morast stecken. Das war aber auch schon das einzig Gute für Borussia Dortmund nach der Absage des DFB-Pokal-Viertelfinals im matschig-nassen Lotte – denn der ohnehin hohe Termindruck für die Mannschaft wird nochmals verschärft.

Ein BVB-Nationalspieler könnte, gerechnet ab dem Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag, bis zum 10. Juni 25 Spiele in 101 Tagen absolvieren.

Dementsprechend zerknirscht blätterte Thomas Tuchel während der Rückfahrt in seinem Buch, seine Beine legte er hoch. Mit der Ruhe wird es schnell wieder vorbei sein: Die BVB-Profis stehen vor vielen Wochen im zehrenden Drei-Tages-Rhythmus zwischen Pokal, Liga, Champions League und den Nationalmannschaften. Anderen Teams wie Bayern München, Schalke 04 oder Borussia Mönchengladbach geht es allerdings kaum anders.

"Das ist schon echt unangenehm, dass uns noch ein weiteres Spiel reingedrängt wird. Wir sind da nicht glücklich mit", sagte BVB-Kapitän Marcel Schmelzer leicht genervt. Das Spiel wird am 14. März (Dienstag) nachgeholt – diese Woche war für den BVB bisher noch nicht "englisch", sondern eine vermeintlich ruhige Phase vor dem Sturm. Es folgen zwei Länderspiele, eine englische Woche in der Liga, möglicherweise Champions-League-Viertelfinals, weitere Pokalrunden, undundund.

Immerhin scheint die eindeutige Botschaft des Geschäftsführers Hans-Joachim Watzke angekommen zu sein. "Das kann auch in zwei Wochen wieder in die Hose gehen", hatte der Vereinsboss über den schmierigen, tiefen Rasen gesagt, und angefügt: "Der Platz ist in einem Zustand... Wir haben schon letzte Woche klar Position bezogen, weil wir das wussten."

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird dem Drittliga-Aufsteiger Lotte daher den Gang in ein Ausweichstadion nahelegen. Logisch: Im Falle einer weiteren Spielabsage, die im Frimo-Stadion wohl schon dauerhafter Starkregen verursachen würde, wäre es fast unmöglich, einen erneuten Nachholtermin zu finden. Zu eng ist der Rahmenterminplan bis zu den Pokal-Halbfinals am 25. und 26. April gesteckt.

Zudem hat Lotte zuletzt bereits zwei Liga-Spiele wegen Unbespielbarkeit des Platzes absagen müssen: Es besteht wenig Hoffnung auf Besserung. Bereits die Austragung des Pokal-Achtelfinals gegen 1860 München (2:0) war arg grenzwertig.

Erste Stadion-Alternativen sind die Arenen des Zweitligisten Arminia Bielefeld (74 km entfernt) und des Drittligisten VfL Osnabrück (12 km). Via Twitter brachte sich am Mittwoch auch Rot-Weiß Oberhausen ins Spiel - allerdings liegt das Stadion des Regionalligisten näher an Dortmund als an Lotte.

Die Sportfreunde zogen sich am Mittwochmorgen zu Beratungen in der Geschäftsstelle zurück. Sie mussten verkraften, vorerst um das größte Spiel der Vereinsgeschichte gebracht worden zu sein, viele Fans sind sauer. Trainer Ismail Atalan nahm es mit Humor: Jetzt müsse er sich wohl "eine neue Motivationsrede ausdenken", sagte er lachend.

Doch, im Ernst: Der Kraftakt der Spiel-Organisation muss wiederholt werden. Zudem bringt der neue Termin den Drittliga-Spielplan nochmals durcheinander. Und in dem hat Lotte ohnehin noch zwei Spiele aufzuholen.

