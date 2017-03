So berichten die Medien über den Halbfinaleinzug von Borussia Mönchengladbach, dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt. weniger

So berichten die Medien über den Halbfinaleinzug von Borussia Mönchengladbach, dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt.

RP: "Raum für Phantasien – Als das Jahr 2017 begann, musste man sich Sorgen machen um die Borussen. Sie hatten eine skurrile Hinrunde hinter sich, und es war vieles vorstellbar – sogar monatelanger Abstiegskampf. Das scheint Lichtjahre her zu sein." weniger

RP: "Raum für Phantasien – Als das Jahr 2017 begann, musste man sich Sorgen machen um die Borussen. Sie hatten eine skurrile Hinrunde hinter sich, und es war vieles vorstellbar – sogar monatelanger Abstiegskampf. Das scheint Lichtjahre her zu sein."

Süddeutsche Zeitung: "Bayern macht nach 139 Sekunden Schluss – Es hat nicht geschneit in München, kein bisschen, die Temperatur lag souverän über null Grad, und der Rasen: sehr grün. Auch ansonsten fand sich partout kein Grund, diese Partie abzusagen, so wie das am Vorabend geschehen war, als Borussia Dortmund unverrichteter Dinge aus Lotte abreisen musste. Dieses Modell scheint nun allmählich auch für jene Teams wieder attraktiv zu werden, die nach München kommen: am liebsten nix machen, nicht spielen und dann einfach unbeschädigt nach Hause fahren." weniger

Süddeutsche Zeitung: "Bayern macht nach 139 Sekunden Schluss – Es hat nicht geschneit in München, kein bisschen, die Temperatur lag souverän über null Grad, und der Rasen: sehr grün. Auch ansonsten fand sich partout kein Grund, diese Partie abzusagen, so wie das am Vorabend geschehen war, als Borussia Dortmund unverrichteter Dinge aus Lotte... mehr

Spox: "8. Halbfinale in Folge! Bayern überrollt Schalke – Statistischer Beweis für Schalkes Unterlegenheit: Mittelstürmer Burgstaller hatte in der ersten Halbzeit lediglich fünf Ballaktionen, drei davon bei den jeweiligen Anstößen. Zudem verlor er jeden seiner drei Zweikämpfe." weniger

Spox: "8. Halbfinale in Folge! Bayern überrollt Schalke – Statistischer Beweis für Schalkes Unterlegenheit: Mittelstürmer Burgstaller hatte in der ersten Halbzeit lediglich fünf Ballaktionen, drei davon bei den jeweiligen Anstößen. Zudem verlor er jeden seiner drei Zweikämpfe."

Eurosport: "Doppelschlag vom Punkt: Eiskalte Gladbacher schalten HSV aus – Einst schien ein Auswärtsfluch auf Gladbach zu liegen. Egal, welcher Gegner, in der Fremde wollte der Borussia einfach nichts gelingen. Doch unter Neu-Trainer Dieter Hecking gehört dieser Makel der Vergangenheit an. Sechs Auswärtsspiele – sechs Siege. Was ein Trainerwechsel alles bewirken kann."