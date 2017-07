später lesen DFB-Pokal Rostock gegen Hertha live in der ARD FOTO: AP 2017-07-04T11:51+0200 2017-07-04T11:51+0200

Drittligist Hansa Rostock hat in der ersten Runde des DFB-Pokals das große Los gezogen: Die Partie des Traditionsklubs gegen Europa-League-Teilnehmer Hertha BSC am 14. August (20.45 Uhr) wird live in der ARD übertragen.