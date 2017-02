Nach einer Hinrunde unter den eigenen Ansprüchen lief es auch im neuen Jahr für die Schalker noch nicht ganz rund. Es gab einen glücklichen Sieg in der Nachspielzeit gegen Ingolstadt und eine verdiente Heimniederlage gegen Frankfurt. Gute Auftritte wie am vergangenen Wochenende beim 1:1 gegen Bayern zeigten die Königsblauen zu selten.

Beim Rekordmeister in München spielte das Team von Markus Weinzierl die Bayern phasenweise an die Wand. Nur die mangelnde Chancenverwertung und ein starken Manuel Neuer verhinderten am Ende einen durchaus verdienten Sieg für die Schalker. Trotzdem holten sich die Knappen durch das Remis einen Zusatzpunkt im Kampf um die Europa-League-Plätze und dürften mit Rückenwind in die kommenden Duelle gehen.

Zufrieden ist man auf Schalke mit Rang zwölf natürlich trotzdem nicht. Zehn Punkte sind es alleine auf den Europa-League-Qualifikationsplatz. Das ist für die Schalker Champions-League Ansprüche viel zu wenig. Das Selbstvertrauen aus der Partie bei den Bayern könnte den Knappen eine Basis für Wiedergutmachung der verkorksten Hinrunde geben. Die Chance dafür ist durchaus gegeben. Denn: In den kommenden Wochen warten in Berlin, Köln, Hoffenheim und Mönchengladbach direkte Konkurrenten im Kampf ums internationale Geschäft.

Ganz verzweifeln müsste Schalke selbst bei negativem Ausgang aber noch nicht. Selbst wenn es am Ende der Saison nicht für eine internationale Platzierung reicht, bleibt eine Hintertür - der DFB-Pokal. Der Sieg im Wettbewerb berechtigt ebenfalls zur Europa-League-Teilnahme.

Den Grundstein dafür können die Königsblauen heute Abend legen (18.30 Uhr). Im Weg steht der Zweitligist SV Sandhausen. Bei der Partie im Hardtwaldstadion sind die Knappen standesgemäß hoher Favorit. Unterschätzen werden die Schalker den Underdog mit Sicherheit trotzdem nicht. In Freiburg konnte Sandhausen bereits einen Bundesligisten aus dem Wettbewerb werfen, und auch Rang sechs der zweiten Liga spricht für sich. Wie unangenehm es ist, gegen Sandhausen zu spielen, merkte zuletzt auch Fortuna Düsseldorf (0:3). Schalke dürfte gewarnt sein.

Quelle: RP