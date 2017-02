Bild: "Gladbachs 36-Minuten-Quickie. Gladbach schießt sich mit einem Pokal-Quickie ins Viertelfinale! Schon in der ersten Halbzeit entscheidet die Borussia das Spiel. Erst trifft Wendt (12.), dann legt Hazard per Elfmeter nach (36.). Fürths Beitrag zu den ersten 45 Minuten: Eine brutale Grätsche von Pinter am Mittelkreis, für die er bereits in der 18. Minute Rot sieht. Komplett daneben: Foul-Opfer Kramer wird danach von den Fürther Fans ausgepfiffen, als sei es eine Schwalbe gewesen." weniger

Borussia zieht souverän ins Pokal-Viertelfinale ein. Alle Anfeuerung half indes nicht, die Überraschung gegen die Gladbacher zu schaffen. Der Bundesligist wurde seiner Favoritenrolle gerecht und gewann 2:0. Dabei spielte Borussia 72 von 90 Minuten in Überzahl und musste in der ersten von bis zu sechs Englischen Wochen hintereinander keineswegs an die Kraftreserven gehen.

Hradecky ist Frankfurts Held in Minute 96. Was für ein Drama in der Nachspielzeit in Hannover! Frankfurt führt 2:1 nach einem Doppelschlag in der zweiten Halbzeit. Doch in der 96. Minute darf 96 doch noch zum Elfmeter antreten.