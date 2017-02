später lesen Glücksfee Sammer lost DFB-Pokal-Halbfinals aus 2017-02-24T12:18+0100 2017-02-24T12:19+0100

Der frühere Europameister Matthias Sammer fungiert bei der Auslosung der Halbfinals im Vereinspokal des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Mittwoch als Glücksfee. Das teilte der DFB am Freitag mit. Die Ermittlung der beiden Vorschlussrundenspiele durch den früheren Sportdirektor des Verbandes und Sportvorstands von Rekordchampion Bayern München findet im "Sportschau Club" der ARD (ab 23.15 Uhr) nach der Liveübertragung des Viertelfinals zwischen Cupverteidiger und Meister München sowie Bundesligist Schalke 04 statt. Die Semifinals sind für den 25. und 26. April angesetzt. Das Finale steigt am 27. Mai in Berlin.