Als der Stadionsprecher um 20.12 Uhr die Absage vom Pokalkracher in der Provinz verkündete, setzte ein Pfeifkonzert ein. Das vermeintliche Fußball-Volksfest samt Live-Übertragung zur Primetime fiel dem Wetter zum Opfer. Schon am Nachmittag hatte der BVB zu spüren bekommen, dass DFB-Pokal in der Provinz eben DFB-Pokal in der Provinz ist. Eine Netz-Schau zur wohl kuriosesten Spielabsage der vergangenen Jahre.

Das Beweisfoto des Abends

Die Fans quittierten die Absage mit einem Pfeifkonzert, nach dem Spiel ließen einige Chaoten ihren Frust an den Dortmunder Gästen ab. "Scheiß Millionäre" und "Scheiß BVB" skandierten sie. Der Vorwurf: Die verwöhnten Bundesliga-Profis hätten ohnehin keine Lust auf die Provinz gehabt und die Absage forciert. Über seinen offiziellen DFB-Pokal-Twitterkanal verbreitetete der DFB dann aber eine Nahaufname des "Rasens" im Frimo Stadion, der eher nach ausgelatschter Mondlandschaft mit Moosbewuchs aussah. Zumindest für die Twitter-User waren danach wohl alle Zweifel an der Berechtigung der Absage beseitigt.

Der Mann des Abends

Schiedsrichter-Assistent Mark Borsch. Im Schneesturm inspizierte er gemeinsam mit seinen Kollegen und den Vereinsverantwortlichen den Platz. In Badelatschen und kurzer Hose, als käme er grade aus dem Freibad. Man mag sich kaum ausmalen, was dieser Held der Arbeit über seine dick eingemummelten Gesprächspartner gedacht haben muss. Immerhin: Auf einen Regenschirm verzichtete auch der tapfere Linienrichter nicht.

Schneefall - und die laufen da in Badelatschen und kurze Hose rum?



WAS DENN JETZT? #SFLBVB pic.twitter.com/2EJXQSG4jj — Cord Sauer (@cordsauer) February 28, 2017

Die gute Nachricht des Abends

Das verhinderte Pommes-Gate. Weil die ARD mit ihren Ü-Wagen angereist war, um live von dem Spiel zu berichten, befürchteten die Veranstalter eine Überlastung des Stromnetzes. Die Leidtragenden: die Besitzer der Pommes-Bude am Frimo Stadion. "Liebe Gäste, aufgrund der hohen Strombelastung für die Live-Übertragung dürfen wir heute KEINE POMMES FRITES verkaufen." Ein schlichtes Schild informierte die Zuschauer über die Schreckensnachricht. Doch dann dauerte die Live-Übertragung nur eine halbe Stunde. Ran an die Frittöse! (Auf Wortspiele zu ARD-Moderator Alexander Bommes verzichten wir an dieser Stelle.)

Die gute Nachricht des Abends: es gibt (vielleicht) wieder Pommes in Lotte. (Danke an Florian) pic.twitter.com/y1K49vzin6 — Sportschau (@sportschau) February 28, 2017

Der Acker des Abends

Was dieser Rasen im Stadion kann, kann ich schon lange, dachte sich ein nahegelegener Acker und startete eine hinterhältige Attacke auf den Dortmunder Mannschaftsbus. Als dieser das Funktionsteam des BVB vor dem Spiel zum Stadion brachte, blieb er in dem matschigen Feld stecken. Ein Trecker musste den Karren aus dem Matsch ziehen.

Trecker zieht Dortmunder Mannschaftsbus vom Acker #SFLBVB fängt ja gut an.@sportschau #DFBPokal kicken auf dem Land pic.twitter.com/OAFayN24xd — Ludwig Evertz (@EvertzLudwig) February 28, 2017

Der Feierabend des Abends

Den hatten die Dortmunder Fans, die in Bussen die Reise ins Tecklenburger Land angetreten hatten. Sie waren noch vor dem potentiellen Abfiff wieder zu Hause. Ob sie noch etwas vom "Tatort" mitbekommen haben, den die ARD als Alternative zum ausgefallenen Spiel zeigte, ist nicht überliefert.