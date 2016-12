später lesen Die 100 besten Fußballer Müller stürzt ab – nur Neuer in den Top 20 FOTO: dpa, mr Teilen

Absturz von Thomas Müller, Dominanz der spanischen Primera Division: Jahr für Jahr lässt die britische Zeitung "The Guardian" Experten darüber abstimmen, wer die besten 100 Fußballer der Welt sind. Kein Weltmeister hat es in diesem Jahr in die Top Ten geschafft, dafür aber zwei Bundesliga-Profis.