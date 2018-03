später lesen 3. Liga Magdeburg bleibt Paderborn auf den Fersen FOTO: 1. FC Magdeburg FOTO: 1. FC Magdeburg 2018-03-11T16:08+0100 2018-03-11T16:09+0100

Der 1. FC Magdeburg bleibt Tabellenführer SC Paderborn in der 3. Fußball-Liga weiter auf den Fersen. Der Europapokalsieger der Pokalsieger von 1974 gewann am Sonntag am 29. Spieltag gegen den VfR Aalen mit 6:1 (3:1) und ist weiterhin punktgleich mit dem SCP (je 57).