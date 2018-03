später lesen Anhaltende Kältewelle Drei Drittligaspiele fallen aus 2018-03-01T16:00+0100 2018-03-01T16:57+0100

Die extreme Kälte in Deutschland hat zu weiteren Spielabsagen in der 3. Fußball Liga geführt. Die Partie des Tabellendritten SV Wehen Wiesbaden beim abstiegsgefährdeten Chemnitzer FC musste wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt werden. Das Gleiche gilt für das Aufsteigerduell beim SV Meppen gegen den FC Carl Zeiss Jena. Die betroffenen Vereine gaben die Absagen am Donnerstag bekannt. Beide Spiele waren für diesen Samstag (14.00 Uhr) angesetzt. Nachholtermine stehen noch nicht fest. Am Vortag war bereits das Freitagsspiel des Tabellenletzten FC Rot-Weiß Erfurt daheim gegen den VfL Osnabrück abgesagt worden.