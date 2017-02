Der VfL Osnabrück bleibt trotz der 1:2-Heimniederlage gegen den FSV Mainz 05 II Tabellenzweiter der 3. Liga. Die Verfolger konnten am Samstag aus der Schlappe des VfL nur wenig Kapital schlagen.

Der 1. FC Magdeburg kam beim SC Paderborn ebenso nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus wie der Hallesche FC gegen den SSV Jahn Regensburg. Lediglich der Chemnitzer FC rückte dank eines 3:0-Auswärtssieges beim FSV Frankfurt bis auf zwei Punkte an den VfL heran. Spitzenreiter MSV Duisburg kann mit einem Sieg am Sonntag gegen Preußen Münster seinen Vorsprung auf sechs Punkte ausbauen.

Magdeburg hatte in Paderborn durch Tarek Chahed (17.) vorgelegt. Ein Eigentor des Magdeburger Torjägers Christian Beck (21.) brachte dem Zweitliga-Absteiger den Punktgewinn. In Halle hatte Benjamin Pinto den daheim noch ungeschlagenen HFC unmittelbar vor der Pause in Führung gebracht. Regensburg war nach dem Wechsel die bessere Mannschaft und kam durch Marco Grüttner in der 82. Minute verdient zum Ausgleich.

Auch ohne seinen verletzten Torjäger Anton Fink schießt der Chemnitzer FC Tore. In Frankfurt waren Dennis Mast (4.), Björn Jopek (43.) und Florian Hansch (51.) für die Sachsen erfolgreich. Die Hoffnungen von Neuling FSV Zwickau auf den Klassenverbleib bleiben dank eines 2:1 (1:0) gegen den SV Werder Bremen II intakt. Mit dem Treffer von Ronny König in der dritten Minute der Nachspielzeit stellten die Westsachsen den Kontakt zum unteren Mittelfeld her.

(jado/dpa)