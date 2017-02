später lesen 3. Liga Osnabrück verliert Spitzenspiel und Platz zwei FOTO: VfL Osnabrück FOTO: VfL Osnabrück 2017-02-18T16:07+0100 2017-02-18T16:13+0100

Der VfL Osnabrück hat im Aufstiegsrennen in der 3. Liga weiter an Boden verloren. Die Niedersachsen kassierten im Spitzenspiel der 23. Runde mit 0:3 (0:1) bei 1. FC Magdeburg die zweite Niederlage in Folge und verloren Platz zwei an den Gegner.