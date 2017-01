Wegen "unsportlichen Verhaltens" seiner Fans muss Drittliga-Tabellenführer MSV Duisburg eine 6500-Euro-Geldstrafe zahlen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Montag nach einem Urteil seines Sportgerichts mit.

In der Partie gegen die SG Sonnenhof Großaspach am 29. Oktober war im Duisburger Zuschauerblock ein Banner mit beleidigendem Inhalt gezeigt worden.

Bei den Spielen in Lotte am 4. Dezember und in Zwickau am 18. Dezember hatten Duisburg-Fans verbotene Pyrotechnik gezündet und auch auf das Feld geworfen. Der Verein hat dem damit rechtskräftigen Urteil zugestimmt.

(lnw)