3. Liga: Erfurt verlängert mit Kammlott bis 2022

2017-01-27T16:11+0100 2017-01-27T16:12+0100

Drittligist Rot-Weiß Erfurt hat den Vertrag mit Torjäger Carsten Kammlott bis Juni 2022 verlängert. Das teilten die Thüringer am Freitag mit. Ursprünglich lief der Kontrakt des 26-Jährigen noch bis 2018. "Carsten ist ein Eigengewächs und ungemein wertvoll für uns. Wir sind froh, dass wir ihn so lange an uns binden können", sagte Sportmanager Torsten Traub.