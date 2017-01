später lesen 3. Liga: Großaspach löst Vertrag mit Landeka auf Teilen

Drittligist SG Sonnenhof Großaspach und der kroatische Mittelfeldspieler Josip Landeka gehen künftig getrennte Wege. Wie der Klub aus Baden-Württemberg am Montag mitteilte, wurde der Vertrag mit dem 29-Jährigen in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst. Landeka, der seit 2014 das Großaspacher Trikot getragen hatte und in der laufenden Saison zu vier Einsätzen (ein Tor) gekommen war, kehrt zum Regionalligisten Stuttgarter Kickers zurück.