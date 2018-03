später lesen 3. Liga Großaspach und Rostock trennen sich 0:0 2018-03-20T20:54+0100 2018-03-20T20:54+0100

Die SG Sonnenhof Großaspach und Hansa Rostock haben sich im Nachholspiel der 3. Fußballliga torlos voneinander getrennt. Großaspach kletterte damit in der Tabelle auf den elften Platz, Rostock bleibt mit neun Punkten Rückstand auf Relegationsplatz drei auf dem sechsten Rang. Großaspachs Jeff-Denis Fehr sah in der 81. Minute die Rote Karte wegen einer Notbremse. Die Partie war am 21. Spieltag wegen Schneefalls abgesagt worden.