Hallenfußball-Oldieturnier Michael Ballack läuft noch einmal für den Chemnitzer FC auf 2017-12-21T19:46+0100

Michael Ballack wird am 13. Januar 2018 wieder das Trikot des Chemnitzer FC überstreifen. Der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft nimmt an diesem Tag an einem Hallenfußball-Oldieturnier in der Chemnitz Arena teil. Zum Team des CFC, bei dem Ballack einst seine Profikarriere begonnen hatte, gehören neben dem 41-Jährigen unter anderem Ingo Hertzsch, Silvio Meißner, Steffen Heidrich und Peer Kluge. Darüber informierte am Donnerstag der Turnier-Veranstalter "Krauß Event".