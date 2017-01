später lesen 3. Liga Hansa Rostock verpflichtet Bischoff Teilen

Drittligist Hansa Rostock hat Mittelfeldspieler Amaury Bischoff verpflichtet. Der 29-Jährige wechselt von Liga-Konkurrent Preußen Münster an die Ostsee und erhält bei den Hanseaten einen Vertrag bis 2019. "Wir freuen uns sehr, dass der Transfer geklappt hat und wir mit Amaury Bischoff die Qualität unseres Kaders noch einmal deutlich anheben konnten", sagte Hansa-Sportvorstand René Schneider, "als Führungsspieler und ehemaliger Kapitän in Münster hat er sein fußballerisches Können eindrucksvoll unter Beweis gestellt." Bischoff, Rostocks vierter Neuzugang in der Winterpause, hatte zuvor unter anderem bei Werder Bremen, dem englischen Erstligisten FC Arsenal und dem damaligen portugiesischen Erstligisten Académica Coimbra unter Vertrag gestanden.