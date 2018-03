später lesen 3. Liga Jena gegen Magdeburg nun am 17. April 2018-03-21T14:11+0100 2018-03-21T14:11+0100

Das Ostderby der 3. Liga zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem 1. FC Magdeburg ist für den 17. April (19 Uhr) im Ernst-Abbe-Sportfeld neu angesetzt worden. Der ursprüngliche Termin am 17. März war den schlechten Witterungsbedingungen zum Opfer gefallen. Auch für die ebenfalls ausgefallene Drittligapartie zwischen RW Erfurt und dem VfL Osnabrück gibt es einen neuen Termin. Das Spiel, das ursprünglich am 2. März stattfinden sollte, wird am 28. März (19 Uhr) nachgeholt.