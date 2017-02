später lesen 3. Liga Magdeburg schiebt sich auf Platz drei Teilen

Der 1. FC Magdeburg hat sich am 21. Spieltag der 3. Liga auf den dritten Tabellenplatz nach vorne geschoben. Dem ehemaligen Europacupsieger reichte ein 1:1 (1:1) gegen den FSV Zwickau, um mit 34 Punkten auf Position drei zu klettern. Marcel Bär (31.) hatte Zwickau in Führung gebracht, doch Nico Hammann (45.+2, Foulelfmeter) sorgte für das 1:1. Fortuna Köln holte bei Werder Bremen II ein 1:1 (0:1). Niklas Schmidt (41.) schoss das Führungstor der Hanseaten. Werder-Keeper Eric Oelschlägel parierte zudem einen Foulelfmeter von Kölns Hamdi Dahmani (30.). Bremens Marc Pfitzner sah wegen groben Foulspiels die Rote Karte. Kölns Kristoffer Andersen (84.) glich in nummerischer Überlegenheit aus. Einen Heimsieg feierte Preußen Münster durch das 3:1 (1:0) gegen Hansa Rostock. Sinan Tekerci (12.) brachte die Gastgeber in Führung. Mirkan Aydin (54.) und Tobias Warschewski (77.) erhöhten auf 3:0. Soufian Benyamina (85., Foulelfmeter) gelang das Ehrentor.