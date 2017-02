später lesen "You'll Never Walk Alone" Blau-weiße Trauerfeier für MSV-Legende Michael Tönnies FOTO: Christoph Reichwein Teilen

Twittern





2017-02-03T15:03+0100 2017-02-03T14:24+0100

Nach seinem überraschenden Tod in der vergangen Woche ist Michael Tönnies am Freitagvormittag auf einem Friedhof in Essen-Schonnebeck beigesetzt worden. Zahlreiche Vereinslegenden haben dem früheren Bundesliga-Stürmer des MSV Duisburg die letzte Ehre erwiesen.