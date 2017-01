Herbstmeister MSV Duisburg ist erfolgreich in die Rückrunde der 3. Liga gestartet – und siegte für seinen verstorbenen Kultstürmer Michael Tönnies.

Das Ergebnis geriet schnell zur Nebensache. Das 1:0 (0:0) des Herbstmeisters MSV Duisburg beim SC Paderborn war mehr als ein erfolgreicher Start in die Rückrunde der 3. Fußball-Liga. "Der Sieg geht an Michael Tönnies", sagte Trainer Ilja Grujew mit Tränen in den Augen. Der "Tornado", der Kultstürmer der Zebras, war am Donnerstag im Alter von 57 Jahren gestorben.

"Ich hatte einen richtig guten Draht zu ihm", sagte der MSV-Coach und fügte an: "Micha, wenn du mir von oben zuschaust, dann weißt du, dass der Sieg für dich war." Auch Matchwinner Ahmet Engin widmete den Siegtreffer (49.) dem ehemaligen Torjäger, der am kommenden Freitag in Essen beerdigt wird. "Mein Tor war für ihn", sagte er.

Kapitän Kevin Wolze betonte nach dem emotionalen Sieg: "Der Tod von Michael war sehr tragisch. Wir hatten uns vorgenommen, für ihn zu spielen." Nach dem Schlusspfiff übergaben Fans den Spielern ein Plakat mit einem überdimensionales Konterfei der MSV-Ikone.

Erster Verfolger des Tabellenführers (38 Punkte) ist der VfL Osnabrück (35) nach einem 3:0 (1:0) gegen Preußen Münster. Die Niedersachsen profitierten vom 1:2 (1:1) des bisherigen Tabellenzweiten 1. FC Magdeburg (33) bei Fortuna Köln. Der Hallesche FC schloss mit einem 1:0 (1:0) gegen Rot-Weiß Erfurt nach Punkten zu Magdeburg auf.

Osnabrück präsentierte sich nach der Winterpause in starker Verfassung. Ein Doppelpack von Kwasi Okyere Wriedt (36. und 64.) und ein Treffer von Kemal Rüzgar (57.) sorgten für einen souveränen Sieg.

Nach fünf Erfolgen in Serie musste Magdeburg in Köln nach einem Eigentor von Leopold Zingerle (23.) und einem Treffer von Ebewa-Yam Mimbala (66.) einen Rückschlag hinnehmen. Der zwischenzeitliche Ausgleich von Felix Schiller (26.) war zu wenig für die Gäste. Benjamin Pintol (39.) schoss derweil Halle zum Sieg gegen Erfurt.

Im Kellerduell behielt der Tabellenvorletzte FSV Zwickau gegen Schlusslicht FSV Mainz 05 II mit 1:0 (1:0) die Oberhand. Das 2:2 (1:1) zwischen der SG Sonnenhof Großaspach und dem Chemnitzer FC half keiner Mannschaft im Kampf um den Anschluss an die Aufstiegsränge richtig weiter.

Die Aufstiegshoffnungen des VfR Aalen erhielten beim 1:1 (0:1) gegen den SV Wehen Wiesbaden einen Dämpfer. Hansa Rostock und Jahn Regensburg trennten sich im Geisterspiel ebenso torlos wie der FSV Frankfurt und Holstein Kiel. Pokal-Achtelfinalist Sportfreunde Lotte musste sich Werder Bremen II mit 1:2 (0:2) geschlagen geben.

(sid)