Drittligist Hansa Rostock hat den ursprünglich bis Saisonende laufenden Vertrag mit Stürmer Melvin Platje einvernehmlich aufgelöst. Das gab der ehemalige Bundesligist am Montag bekannt. Der 28-Jährige spielte seit Februar 2015 in Rostock und erzielte in 30 Begegnungen fünf Tore.