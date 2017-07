später lesen 3. Liga Saison startet mit Duell zwischen Karlsruhe und Osnabrück 2017-07-04T12:33+0200 2017-07-04T12:33+0200

Die Jubiläums-Saison der 3. Liga startet am 21. Juli mit dem Duell zwischen Zweitliga-Absteiger Karlsruher SC und dem VfL Osnabrück. Die Partie wird um 20.30 Uhr im Wildparkstadion angepfiffen und live in der ARD übertragen. Das sieht der am Dienstag vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) veröffentlichte Spielplan vor. Der ersten Spieltag der zehnten Drittliga-Saison geht vom 21. bis 23. Juli über die Bühne. Die zeitgenauen Ansetzungen der einzelnen Spiele erfolgt in der kommenden Woche.