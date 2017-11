später lesen 3. Liga VfL Osnabrück vier bis sechs Monate ohne Kapitän Savran 2017-11-01T16:50+0100 2017-11-01T16:52+0100

Drittligist VfL Osnabrück muss voraussichtlich für den Rest der Saison auf Kapitän Halil Savran (32) verzichten. Wie der Tabellen-18. am Mittwoch mitteilte, hatte sich der Stürmer vorige Woche im Training einen Innenbandriss und einen Knorpelschaden im linken Knie zugezogen und wurde am Montag in Köln erfolgreich operiert. Der Klub rechnet mit einer Ausfallzeit von vier bis sechs Monaten.