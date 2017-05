später lesen Nach abgelehnter Beschwerde VfR Aalen will vor das Schiedsgericht 2017-05-04T14:39+0200 2017-05-04T14:40+0200

Der Fußball-Drittligist VfR Aalen wehrt sich weiter gegen die neun Punkte Abzug infolge seiner Insolvenz. Das Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes lehnte am Donnerstag zwar die Verwaltungsbeschwerde des Clubs gegen die Entscheidung des DFB-Präsidiums ab. Doch der VfR will auch dagegen Widerspruch einlegen und vor das Ständige Schiedsgericht ziehen. Das gab der Verein nach der Urteilsverkündung bekannt. Aalen hatte im Februar ein Insolvenzverfahren eröffnet. Ohne den Punktabzug steht der Verein mit 56 Zählern auf Rang drei der 3. Liga und dürfte sich zwei Spieltage vor dem Saisonende noch Hoffnungen auf die Rückkehr in die 2. Bundesliga machen. Abzüglich der neun Punkte rutscht Aalen zurück auf Rang elf.