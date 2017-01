später lesen Zuschauer-Teilausschluss DFB stimmt Antrag von Dynamo zu Teilen

Twittern





2017-01-30T18:54+0100 2017-01-30T18:54+0100

Das Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat dem Antrag von Dynamo Dresden zugestimmt, den vom DFB-Sportgericht am 18. Januar ausgesprochenden Zuschauer-Teilausschluss wegen des sogenannten Bullenkopf-Wurfes nicht während der ersten drei Heimspiele der Rückrunde umzusetzen. Das teilte der Zweitligist am Montagabend mit. Demnach werde die Sperrung des Stehplatzbereiches erst am 5. April zum Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim wirksam. Der Wurf eines abgeschnittenen Bullenkopfes und zahlreiche Beleidigungen seiner Fans gegen den Rivalen RB Leipzig im Pokalspiel am 20. August hatten Dynamo Dresden die Teilsperrung des Stadions eingebracht. "Wir begrüßen es ausdrücklich, dass der DFB unserem Antrag und unseren Argumenten für eine Aufschiebung des Zuschauer-Teilausschlusses gefolgt ist", erklärte Dynamos kaufmännischer Geschäftsführer Michael Born. Dresden hatte beantragt, dass das Urteil nicht zu den Partien gegen Union Berlin, Hannover 96 und Kaiserslautern umgesetzt wird, da diese als Sicherheitsspiele eingestuft wurden.