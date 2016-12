später lesen Not-OP Dynamo-Profi Wachs durch Schüsse schwer verletzt FOTO: dpa, te jhe FOTO: dpa, te jhe Teilen

Zweitligist Dynamo Dresden befindet sich in großer Sorge um Linksverteidiger Marc Wachs. Wie der Klub am späten Dienstagabend mitteilte, wurde der 21-Jährige am Morgen zusammen mit zwei Familienangehörigen in Wiesbaden Opfer eines Gewaltverbrechens.