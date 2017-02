später lesen Dynamo Dresden Angeschossener Wachs kehrt auf den Platz zurück FOTO: dpa, te jhe FOTO: dpa, te jhe 2017-02-22T16:29+0100 2017-02-22T16:29+0100

Der bei einem Raubüberfall angeschossene Fußballprofi Marc Wachs ist wieder ins Training des Zweitligisten Dynamo Dresden eingestiegen. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, wird der 21 Jahre alte Linksverteidiger in den nächsten Wochen sukzessive an die Mannschaft herangeführt und absolviert weiterhin individuelle Einheiten.