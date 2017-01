später lesen 2. Bundesliga Gogia und Berko fallen bei Dynamo Dresden verletzt aus Teilen

Dynamo Dresden muss im Mittelfeld vorerst auf Akaki Gogia und Erich Berko verzichten. Wie der Zweitligist am Montag mitteilte, zog sich Gogia am Sonntag in der Partie beim 1. FC Nürnberg (2:1) einen Riss des Seitenbandes im rechten Sprunggelenk zu. Berko habe einen "unkomplizierten" Meniskusschaden im linken Knie erlitten. Beide Spieler sollen konservativ behandelt werden und individuelle Rehamaßnahmen absolvieren.