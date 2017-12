später lesen Abschied Braunschweiger Tietz wechselt zum SC Paderborn 2017-12-28T16:15+0100 2017-12-28T16:16+0100

Phillip Tietz wechselt vom Zweitlisten Eintracht Braunschweig zum SC Paderborn in die dritte Liga. "Wir glauben, dass dies für die Entwicklung von Phillip der richtige Schritt ist und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute", sagte Eintrachts Sportlicher Leiter Marc Arnold am Donnerstag. Der 20 Jahre alte Angreifer ist gebürtiger Braunschweiger. In der Hinrunde kam er zweimal zum Einsatz. Beim Aufstiegsaspiranten Paderborn erhielt der U20-Nationalspieler einen Vertrag bis Sommer 2020.