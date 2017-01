später lesen Eintracht Frankfurt Ein Spiel Sperre Torwart Hradecky Teilen

Twittern





2017-01-23T16:26+0100 2017-01-23T16:27+0100

Torhüter Lukas Hradecky von Bundesligist Eintracht Frankfurt ist wegen unsportlichen Verhaltens für ein Spiel gesperrt worden. Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Montag. Der finnische Nationaltorhüter war am Samstag bei Aufsteiger RB Leipzig nach 131 Sekunden in der dritten Minute vom Platz geflogen, weil er absichtlich außerhalb des Strafraums den Ball mit der Hand gespielt hatte. Der Spieler beziehungsweise der Verein haben dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.