Schwere Grippe Eintracht-Coach Kovac verpasst Training in Abu Dhabi

Trainer Niko Kovac hat das Abschlusstraining von Eintracht Frankfurt im Camp von Abu Dhabi krankheitsbedingt verpasst. Der 45-Jährige leidet an einer schweren Grippe und Gliederschmerzen, teilte der Verein am Freitag vor Ort mit. In Vertretung leiteten seine beiden Assistenten Robert Kovac und Armin Reutershahn die letzte Einheit im Trainingslager der Eintracht in dem Emirat. Am Samstag steht für den Vierten der Fußball-Bundesliga noch ein Testspiel gegen den russischen Topklub Zenit St. Petersburg (15 Uhr) an, bevor es am Sonntag zurück in die Heimat geht. Das erste Pflichtspiel im Jahr 2017 bestreitet die Eintracht am Samstag, 21. Januar (18.30 Uhr), beim Überraschungsteam RB Leipzig.