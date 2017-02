Vor dem Bundesliga-Derby zwischen Eintracht Frankfurt und dem SV Darmstadt 98 haben sich etwa 100 Fans im Stadtteil Bockenheim eine Schlägerei geliefert. Dabei kam es am Sonntag nach Polizei-Angaben zu vier Verletzten und mehreren Festnahmen.

Zuvor hatten die "Bild"-Zeitung und hessenschau.de davon berichtet. Die Situation sei mittlerweile wieder unter Kontrolle, rund um das Stadion war die Lage ebenfalls ruhig. Die Polizei hatte das Aufgebot an Beamten für das Risikospiel im Vergleich zu üblichen Spieltagen "deutlich erhöht". Wieviele Beamte genau im Einsatz waren, wurde allerdings nicht verraten. In der Innenstadt waren unter anderem am Hauptbahnhof einige Polizisten der Bundespolizei vor Ort.

In der Commerzbank-Arena treffen die beiden hessischen Bundesliga-Rivalen um 17.30 Uhr aufeinander, die Partie gilt als Hochsicherheits-Spiel.

(sid/dpa)