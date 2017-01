Nach seiner überstandenen Krebserkrankung nahm der 31-Jährige am Dienstag am Trainingsauftakt von Eintracht Frankfurt teil und wird mit den Hessen am Mittwoch auch in das Trainingslager nach Abu Dhabi reisen.

