Uefa-Studie EM 2016 beschert Frankreich 1,22 Milliarden Euro

2017-01-25T16:10+0100 2017-01-25T16:10+0100

Die Europameisterschaft 2016 hat dem Gastgeber Frankreich rund 1,22 Milliarden Euro eingebracht. Das geht aus einer Studie hervor, die von der Europäischen Fußball-Union (Uefa) am Mittwoch veröffentlicht wurde. "Es besteht kein Zweifel: Die Ausrichtung einer EM hat für jede Region einen erheblichen Nutzen", sagte Uefa-Turnierdirektor Martin Kallen. Die EM, die Portugal im Finale gegen Frankreich 1:0 n.V. gewann, habe gezeigt, "dass die Fans bereit sind, in großer Anzahl anzureisen, um ihre Nationalmannschaften zu sehen", sagte Kallen: "Die Zahlen des Berichts untermauern, wie sehr das ausgegebene Geld der lokalen Wirtschaft geholfen hat." Ausländische Besucher blieben laut des Berichts im Durchschnitt 7,9 Tage in Frankreich und gaben dabei 154 Euro pro Tag aus. Insgesamt blieben 625,8 Millionen Euro von den Fans im Land.