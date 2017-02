später lesen EM 2024 Dresden bewirbt sich offiziell um Spiele FOTO: dpa, rwe hae hpl 2017-02-16T15:34+0100 2017-02-16T15:38+0100

Dresden will Standort bei einer möglichen Fußball-EM 2024 in Deutschland werden. Sportbürgermeister Peter Lames bestätigte am Donnerstag entsprechende Medienberichte.