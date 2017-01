Er wurde am 18. August 1980 in Dubrovnik geboren. weniger

Er wurde am 18. August 1980 in Dubrovnik geboren.

Spahic begann seine Profi-Karriere 1998 bei NK Celik Zenica, später wechselte er in seiner Heimat zu NK GOSK Dubrovnik und NK Zagreb.

Ab 2004 spielte er im Ausland, zunächst in Russland für Schinnik Jaroslawl, Torpedo Moskau und Lokomotive Moskau.

Nach einer halben Saison bei Anschi Machatschkala wechselte er 2013 zu Bayer Leverkusen in die Bundesliga.

Am 6. September 2003 debütierte Spahic für die Nationalmannschaft Bosnien-Herzegowinas und nahm mit der Mannschaft an der WM 2014 in Brasilien teil (hier das Vorrunden-Spiel gegen Nigeria).