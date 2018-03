Can und Müller stützen Per Mertesacker

Die deutschen Fußball-Nationalspieler Thomas Müller und Emre Can stützen Per Mertesackers Aussagen über die mentale Belastung im Sport. "Er hat sicherlich die Wahrheit angesprochen", sagte Müller.

Ich kann die Gefühle, die er beschreibt, zumindest in einigen Phasen der Karriere nachvollziehen", sagte Müller am Dienstag vor Bayern Münchens Achtelfinal-Rückspiel bei Besiktas Istanbul.

Can meinte in der Sendung "Heimspiel!" im hr-fernsehen am Montag: "Der Druck im Profifußball ist extrem groß. Du musst jeden dritten Tag oder jede Woche liefern, das ist schon extrem." Bei ihm sei es zwar nicht so, "dass ich vor Spielen Probleme mit Übelkeit habe. Ich persönlich komme damit gut zurecht." Jeder Spieler aber sei anders, sagte der Mittelfeldspieler des FC Liverpool.

Auch Marco Russ vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist der Meinung, dass der Druck im Fußball in den vergangenen Jahren zugenommen hat. "Dann kommen natürlich noch die Medien wie Instagram und Facebook dazu, wo Leute anonym ihren Schrott ablassen können und teilweise schon unter die Gürtellinie gehen", sagte der Verteidiger. Für Müller ist das Umfeld beim Umgang mit dem Leistungsdruck entscheidend. "Wer das nicht hat, sollte Anlaufstellen finden, die ihm helfen", sagte der Weltmeister.

Der frühere Nationalspieler Mertesacker hatte im Interview mit dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel unter anderem über seine Versagensängste während der WM 2006 gesprochen. Die Privilegien seien ihm bewusst, aber "irgendwann realisierst du, dass alles eine Belastung ist, körperlich und mental. Dass es null mehr um Spaß geht, sondern dass du abliefern musst, ohne Wenn und Aber. Selbst wenn du verletzt bist", sagte Mertesacker.

(dpa)