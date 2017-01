später lesen 2. Bundesliga Aue verleiht Toschew an Aalen Teilen

Twittern





2017-01-25T13:47+0100

Zweitligist Erzgebirge Aue hat Stürmer Martin Toschew bis zum Saisonende an den Drittligisten VfR Aalen ausgeliehen. Der bulgarische Stürmer kam in dieser Saison erst auf vier Kurzeinsätze in der Liga.